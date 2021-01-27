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    • «Локомотив» победил «Куньлунь» благодаря дублю Аверина
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    «Локомотив» победил «Куньлунь» благодаря дублю Аверина

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    В матче регулярного турнира КХЛ «Локомотив» дома обыграл «Куньлунь» со счетом 3:2.

    Игроки «Локомотива»
    Игроки «Локомотива»

    В составе «железнодорожников» дубль сделал форвард Егор Аверин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
    Голы: Ландер — 13 (Каюмов, Черепанов), 6:27 — 1:0. Лазарев — 4 (Монахов), 8:49 — 1:1. Аверин — 7 (Петерссон, Мисюль), 38:50 — 2:1. С. Фу — 7 (Спроул, Шашков), 44:59 — 2:2. Аверин — 8 (бол., Петерссон, Марченко), 50:50 — 3:2Вратари: Паскуале — Смит (58:46)Штраф: 6 — 6Броски: 48 (11+19+18) — 29 (14+9+6)

    «Локомотив» набрал 69 очков и занимает третье место в Западной конференции. Это третья победа команды подряд.

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