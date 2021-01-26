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    Третьяк: Фазель высказал свое мнение о проведении ЧМ-2021 в одной стране, но решение будет принимать совет ИИХФ

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею
    Президент Федерации хоккея России, член совета ИИХФ Владислав Третьяк прокомментировал ситуацию с ЧМ-2021.

    Владислав Третьяк
    Владислав Третьяк

    Изначально турнир должен был проходить в Минске и Риге. Ранее ИИХФ приняла решение перенести матчи из Белоруссии.

    Президент ИИХФ Рене Фазель сообщил, что организация хочет провести ЧМ-2021 в одной стране. Решение по месту проведения турнира примут на следующей неделе.

    «Совет ИИХФ только завершился, пока решение о месте проведения не принято.

    Фазель высказал свое мнение об одной стране, но решение будет принимать совет. У каждого члена совета свое мнение. Когда определимся точно, тогда будет известно.

    Пока много технических вопросов к Латвии и другим претендентам. Чемпионат мира точно состоится, если коронавирус не вмешается.

    Никто не знает, что будет в мае. Не проводить два чемпионата мира подряд — это слишком.

    Все будет делаться для того, чтобы провести чемпионат мира. В одной стране или в двух, на первый план выйдет безопасность игроков», — сказал Третьяк «Р-Спорту».

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