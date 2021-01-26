Третьяк: Фазель высказал свое мнение о проведении ЧМ-2021 в одной стране, но решение будет принимать совет ИИХФ

Президент Федерации хоккея России, член совета ИИХФпрокомментировал ситуацию с ЧМ-2021.

Изначально турнир должен был проходить в Минске и Риге. Ранее ИИХФ приняла решение перенести матчи из Белоруссии.

Президент ИИХФ Рене Фазель сообщил, что организация хочет провести ЧМ-2021 в одной стране. Решение по месту проведения турнира примут на следующей неделе.

«Совет ИИХФ только завершился, пока решение о месте проведения не принято.

Фазель высказал свое мнение об одной стране, но решение будет принимать совет. У каждого члена совета свое мнение. Когда определимся точно, тогда будет известно.

Пока много технических вопросов к Латвии и другим претендентам. Чемпионат мира точно состоится, если коронавирус не вмешается.

Никто не знает, что будет в мае. Не проводить два чемпионата мира подряд — это слишком.

Все будет делаться для того, чтобы провести чемпионат мира. В одной стране или в двух, на первый план выйдет безопасность игроков», — сказал Третьяк «Р-Спорту».