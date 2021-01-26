«Ванкувер» забросил семь шайб «Оттаве»

добился дома крупной победы надв матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:1 (2:0, 2:1, 3:0).

В составе победителей хет-трик оформил Брэндон Саттер, по голу забили Тайлер Мотт, Таннер Пирсон, Куинн Хьюз и Олли Юолеви. У проигравших гол забил Остин Уотсон.

В составе гостей на лед выходили защитник Никита Зайцев, а также форварды Евгений Дадонов и Артем Анисимов, но очков россияне не набрали.

НХЛ Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Оттава» — 7:1 (2:0, 2:1, 3:0) Голы: Саттер — 2 (Эдлер), 9:31 — 1:0. Мотт — 3 (Бигл), 14:08 — 2:0. Уотсон — 2 (Шабо, Райлли), 31:58 — 2:1. Пирсон — 1 (Хегландер), 32:28 — 3:1. Саттер — 3 (мен., Руссель), 37:44 — 4:1. Хьюз — 1 (Хорват, Пирсон), 52:12 — 5:1. Юолеви — 1 (бол., Хорват), 55:50 — 6:1. Саттер — 4, 59:06 — 7:1Вратари: Демко — МюррейШтраф: 22-18Броски: 35 (12+9+14) — 36 (10+14+12)

«Оттава» потерпела пятое поражение подряд, «Ванкувер» выиграл второй матч из последних семи. Свои следующие матчи команды проведут между собой 28 и 29 января.