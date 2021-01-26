ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юлиан ДракслерТрансферный дайджест. 19-25 января
  • 09:35
    • «Голден Стэйт» разгромил «Миннесоту», «Бруклин» обыграл «Майами»
  • 07:31
    • Россиянин Дорофеев подписал контракт с «Вегасом»
  • 07:00
    • Долги «Барселоны» превысили миллиард евро
  • 00:48
    • «Тоттенхэм» вышел в 1/8 финала Кубка Англии
  • 23:16
    • Большунов и Вяльбе публично извинились перед финским лыжником
    Все новости спорта

    «Ванкувер» забросил семь шайб «Оттаве»

    Хоккей НХЛ Ванкувер Кэнакс Оттава Сенаторз Прогнозы на НХЛ
    «Ванкувер» добился дома крупной победы над «Оттавой» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:1 (2:0, 2:1, 3:0).

    «Ванкувер»
    «Ванкувер»

    В составе победителей хет-трик оформил Брэндон Саттер, по голу забили Тайлер Мотт, Таннер Пирсон, Куинн Хьюз и Олли Юолеви. У проигравших гол забил Остин Уотсон.

    В составе гостей на лед выходили защитник Никита Зайцев, а также форварды Евгений Дадонов и Артем Анисимов, но очков россияне не набрали.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Ванкувер» — «Оттава» — 7:1 (2:0, 2:1, 3:0)
    Голы: Саттер — 2 (Эдлер), 9:31 — 1:0. Мотт — 3 (Бигл), 14:08 — 2:0. Уотсон — 2 (Шабо, Райлли), 31:58 — 2:1. Пирсон — 1 (Хегландер), 32:28 — 3:1. Саттер — 3 (мен., Руссель), 37:44 — 4:1. Хьюз — 1 (Хорват, Пирсон), 52:12 — 5:1. Юолеви — 1 (бол., Хорват), 55:50 — 6:1. Саттер — 4, 59:06 — 7:1Вратари: Демко — МюррейШтраф: 22-18Броски: 35 (12+9+14) — 36 (10+14+12)

    «Оттава» потерпела пятое поражение подряд, «Ванкувер» выиграл второй матч из последних семи. Свои следующие матчи команды проведут между собой 28 и 29 января.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Какой миланский клуб выйдет в полуфинал Кубка Италии?
  • «Интер» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Пройдет ли «Бетис» «Реал Сосьедад» в Кубке Испании?
  • «Бетис» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Обыграет ли «Саутгемптон» второй раз подряд «канониров»?
  • «Саутгемптон» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    •  Играть Казино, слоты, киберспортБонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.05
  • Экспресс дня 26 января
  • Сегодня в 23:15
    •  1.87
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Бетис — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Аталанта — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие