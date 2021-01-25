«Витязь» на своем льду «всухую» обыграл «Куньлунь»

Подольскийодержал домашнюю победу над(3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Авторами заброшенных шайб стали Захар Бардаков, Каспар Даугавиньш и Ержабек Якуб.

Голкипер Илья Ежов отразил 31 бросок по своим воротам.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Витязь» (Подольск) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) Голы: Бардаков — 4 (Гребенщиков), 17:05 — 1:0. Даугавиньш — 16 (бол., Дэнфорт), 32:00 — 2:0. Ержабек — 5 (п.в., Дэнфорт), 59:53 — 3:0Вратари: Ежов — Шикин (58:56 — 59:53)Броски: 27 (14+6+7) — 31 (7+17+7)Штраф: 8 — 10

Клуб из Подольска набрал 52 очка в 50 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» — последний на Востоке. В активе команды из Пекина 30 очков после 47 игр.