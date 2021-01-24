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    «Сент-Луис» дома обыграл «Лос-Анджелес»

    Хоккей НХЛ Лос-Анджелес Кингз Сент-Луис Блюз Прогнозы на НХЛ
    В домашнем матче НХЛ «Сент-Луис» обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 4:2.

    «Сент-Луис»
    «Сент-Луис»

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сент-Луис» — «Лос-Анджелес» — 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)
    Голы: Краг — 1 (бол., Перрон, О`Райлли), 13:12 — 1:0. Кемпе — 3 (Иафалло, Рой), 20:57 — 1:1. Данн — 1 (Томас, Хоффман), 22:53 — 2:1. Перрон — 1 (Томас), 27:25 — 3:1. Браун — 2 (бол., Копитар, Даути), 36:29 — 3:2. Шворц — 1 (п.в., Шенн, О`Райлли), 59:58 — 4:2Вратари: Биннингтон — Петерсен (58:30)Штраф: 10 — 4Броски: 30 (13+8+9) — 23 (5+10+8)

    В составе «Блюз» результативные действия совершили Тори Круг, Винс Данн, Дэвид Перрон и Джаден Шварц. У «Королей» забивали Адриана Кемпе и Дастина Брауна.

    «Сент-Луис» — «Лос-Анджелес»

    «Сент-Луис» вышел на третье место с 7 очками. «Лос-Анджелес» с 4 очками занимает шестую позицию.

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