Вратарь «Вашингтона» Самсонов заразился коронавирусом

Российский голкиперсдал тест на коронавирус с положительным результатом, сообщает The Washington Post.

По информации источника, о заражении игрока клубу стало известно 20 января после матча с «Питтсбургом». Самсонова отправили на изоляцию. Заболевание проходит бессимптомно.

Ранее Самсонов, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов были не допущены к четырем ближайшим матчам НХЛ из-за нарушения ковид-протокола. Игроки находились в близком контакте друг с другом, не используя при этом медицинских масок.

Напомним, в новом сезоне НХЛ «Вашингтон» провел четыре матча. Команда одержала две победы и потерпела два поражения.