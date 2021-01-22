ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуТриумф на перспективу. «Ювентус» не убедил игрой, но одолел «Наполи»
  • 07:00
    • Япония готовится к отмене ОИ в Токио
  • 07:15
    • Вратарь «Вашингтона» Самсонов заразился коронавирусом
  • 01:33
    • «Барселона» в добавленное время одолела «Корнелью»
  • 01:26
    • Дубль Суареса принес «Атлетико» очередную победу в Примере
  • 00:53
    • «Ливерпуль» на «Энфилде» проиграл «Бернли»
    Все новости спорта

    Вратарь «Вашингтона» Самсонов заразился коронавирусом

    Хоккей Коронавирус в спорте НХЛ Вашингтон Кэпиталз Прогнозы на НХЛ
    Российский голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов сдал тест на коронавирус с положительным результатом, сообщает The Washington Post.

    Илья Самсонов
    Илья Самсонов

    По информации источника, о заражении игрока клубу стало известно 20 января после матча с «Питтсбургом». Самсонова отправили на изоляцию. Заболевание проходит бессимптомно.

    Ранее Самсонов, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов были не допущены к четырем ближайшим матчам НХЛ из-за нарушения ковид-протокола. Игроки находились в близком контакте друг с другом, не используя при этом медицинских масок.

  • Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов пропустят четыре матча НХЛ
  • Читайте по теме

    • Напомним, в новом сезоне НХЛ «Вашингтон» провел четыре матча. Команда одержала две победы и потерпела два поражения.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Порадуют ли две «Боруссии» результативным футболом?
  • «Боруссия» М — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • ПСЖ использует проблемы в обороне соперника
  • ПСЖ — «Монпелье». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Сможет ли «Леванте» продлить домашнюю серию побед?
  • «Леванте» — «Вальядолид». Прогноз и ставки
  • 3.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБесплатная ставка $40 ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    •  Играть Супер-бонус новым игрокам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.04
  • Экспресс дня 22 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Боруссия М — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.08
  • Прогноз на матч Леванте — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Беневенто — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.65
  • Прогноз на матч Сток Сити — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Милан — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Удинезе — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Челтнэм Таун — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие