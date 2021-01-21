«Барыс» сильнее московского «Динамо», «Сочи» победил «Сибирь»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лигиобыграл московскоеи продолжил серию побед в турнире.

В составе «Барыса» голами отметились Джесси Блэйкер и Павел Акользин.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Москва) — «Барыс» (Нур-Султан) — 0:2 (0:2, 0:0, 0:0) Голы: Блэкер — 1 (Вароун, Панюков), 15:09 — 0:1. Акользин — 2 (Блэкер), 18:08 — 0:2Вратари: Еременко (58:36) — КарлссонШтраф: 4 — 2Броски: 40 (8+13+19) — 26 (9+12+5)

В Восточной конференции «Барыс» восьмой (55), а «Динамо» четвертое (61).

«Сочи» в параллельном матче разгромил «Сибирь» со счетом 3:0. Сергей Шмелев, Иван Мищенко и Игорь Руденков оформили этот результат.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сочи» (Сочи) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) Голы: Шмелев — 18 (Петьков, Точицкий), 16:13 — 1:0. Мищенко — 1 (Руденков, Точицкий), 57:46 — 2:0. Руденков — 12 (п.в., Мироманов, Александров), 59:05 — 3:0Вратари: Красиков — Сятери (58:15 — 59:05)Штраф: 2 — 4Броски: 30 (12+10+8) — 35 (10+11+14)

У «Сочи» 34 очка и 10 место на «Западе». Как же у команды прервалась серия из семи поражений. «Сибирь» девятая на «Востоке» (44).