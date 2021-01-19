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    «Куньлунь» проиграл «Амуру» в овертайме

    Хоккей КХЛ Куньлунь Ред Стар Амур Прогнозы на КХЛ
    Пекинский «Куньлунь Ред Стар» в овертайме уступил хабаровскому «Амуру» (2:3 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Куньлунь»
    «Куньлунь»

    Победную шайбу забросил Денис Голубев. Два очка у победителей (1+1) набрал Александр Горшков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Амур» (Хабаровск) — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
    Голы: Николишин — 7 (бол., Лещенко, Мозик), 17:36 — 1:0. Йордан — 7 (Горшков), 32:46 — 1:1. Фрэм — 4 (бол., Мозик), 41:23 — 2:1. Горшков — 10 (Полунин), 50:24 — 2:2. Голубев — 6 (Полунин), 64:25 — 2:3Вратари: Шикин — АликинБроски: 28 (7+10+9+2) — 41 (17+10+8+6)Штраф: 6 — 8

    Пекинский клуб с 30 очками занимает 12-е место на Востоке, «Амур» с 40 очками идет 10-м там же.

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