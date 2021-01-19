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    «Ак Барс» в овертайме уступил рижскому «Динамо»

    Хоккей КХЛ Ак Барс Динамо Рига Прогнозы на КХЛ
    Казанский «Ак Барс» потерпел домашнее поражение от рижского «Динамо» (4:5 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

    «Динамо»
    «Динамо»

    В составе казанской команды в основное время матча шайбами отметились Илья Сафонов, оформивший дубль, и Артем Лукоянов, на счету которого также две шайбы.

    За рижан голы на свой счет записали Янис Шваненбергс, Рис Скарлетт, Рихард Букартс и Геннадий Столяров. В овертайме победную шайбу забросил Джей Си Лайпон.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Рига) — 4:5 ОТ (2:2, 1:0, 1:2, 0:1)
    Голы: Шваненбергс — 3 (Мамчицс, Рих. Букартс), 1:10 — 0:1. Сафонов — 1 (Журавлев, Юдин), 1:26 — 1:1. Сафонов — 2 (Педан, Галимов), 3:18 — 2:1. Скарлетт — 2 (бол., Лайпон, Рих. Букартс), 4:42 — 2:2. Лукоянов — 4 (Зарипов, Глухов), 34:30 — 3:2. Рих. Букартс — 7 (бол., Дзиеркалс, Скарлетт), 47:44 — 3:3. Столяров — 3 (Скарлетт, Зырянов), 54:51 — 3:4. Лукоянов — 5 (Зарипов), 56:01 — 4:4. Лайпон — 4 (Индрашис, Майоне), 64:52 — 4:5Вратари: Билялов (Рейдеборн, 4:42) — НалимовБроски: 43 (16+11+8+8) — 30 (4+9+15+2)Штраф: 14 — 14

    «Ак Барс» с 75 очками лидирует в Восточной конференции. Рижский клуб имеет в активе 23 очка и замыкает турнирную таблицу на Западе, прервав серию из пяти поражений подряд.

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