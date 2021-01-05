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    Сборная России разгромно проиграла Канаде в полуфинале МЧМ-2021

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная Канады
    Сборная Канады с крупным счетом переиграла Россию в полуфинале молодежного чемпионата мира — 5:0 (3:0, 1:0, 1:0).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    «Кленовые листья» открыли счет уже на первой минуте, когда отличился Алекс Ньюхук. На 10-й минуте Коннор Макмайкл удвоил преимущество. Спустя пять минут Коул Перфетти забросил третью шайбу в ворота россиян.

    В начале второго периода канадцы довели счет до разгромного. Четвертую шайбу в ворота россиян забросил Брейден Шнайдер. В заключительном периоде Дилан Козенс поставил точку в этом матче.

    Стоит отметить, что в концовке второго периода Россия размочила счет, но гол Михаила Абрамова был отменен из-за офсайда.

    Молодежный чемпионат мира. 1/2 финала
    Канада U20 — Россия U20 — 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)
    Голы: Ньюхук — 3 (Шнайдер, Куинн), 0:59 — 1:0. Макмайкл — 4 (Пеллетье, Козенс), 10:33 — 2:0. Перфетти — 2 (бол., Байрам, Козенс), 15:05 — 3:0. Шнайдер — 1 (Сузуки, Мерсер), 24:09 — 4:0. Козенс — 8 (п.в., Пеллетье), 58:31 — 5:0Нереализованный буллит: Козенс (Канада U20), 39:30 (Вратарь)Вратари: Леви — Аскаров (57:06 — 58:31)Штраф: 4-8Броски: 35 (16+9+10) — 28 (7+13+8)

    Россияне сыграют в матче за третье место МЧМ, а канадцы — в финале. Соперники определятся в матче США — Финляндия. 0

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