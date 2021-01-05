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    «Локо» одержал победу над «Сибирью», «Йокерит» разгромил «Сочи»

    Хоккей КХЛ Локомотив Сибирь Йокерит Сочи Прогнозы на КХЛ
    Ярославский «Локомотив» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл новосибирскую «Сибирь» со счетом 3:2 (2:0, 1:2, 0:0).

    «Локомотив»
    «Локомотив»

    В составе победителей отличились Павел Красковский, Артур Каюмов и Михаил Беляев.

    За «Сибирь» шайбы забросили Алексей Яковлев и Юусо Пуустинен.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)
    Голы: Красковский — 13 (Беляев), 3:30 — 1:0. Каюмов — 10 (бол., Иванов, Ландер), 6:09 — 2:0. Яковлев — 1 (Дубакин), 23:46 — 2:1. Беляев — 3 (Алексеев), 28:59 — 3:1. Пуустинен — 17 (бол., Руохомаа, Йокипакка), 30:29 — 3:2Вратари: Паскуале — Красоткин (58:58)Броски: 33 (16+11+6) — 27 (9+12+6)Штраф: 10 — 12

    Ярославский клуб занимает третье место в Западной конференции.

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    В другом в матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» на своем льду уступил «Йокериту» со счетом 5:0.

    Две шайбы забросил Никлас Йенсен, по разу отличились Йессе Йоэнсуу, Антти Пильстрем и Хенрик Хаапала.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — «Йокерит» (Хельсинки) — 0:5 (0:0, 0:3, 0:2)
    Голы: Йенсен — 13 (Скленичка, Пудас), 32:07 — 0:1. Хаапала — 7 (Норман), 36:32 — 0:2. Йенсен — 14 (Лев, Шредер), 38:17 — 0:3. Йоэнсуу — 10 (бол., Регин, О`Нилл), 40:56 — 0:4. Пильстрем — 2, 59:22 — 0:5Вратари: Красиков — КалниньшБроски: 19 (4+2+13) — 37 (12+12+13)Штраф: 6 — 2

    Команда Евгения Ставровского потерпела пять поражений в шести последних встречах. В Западной конференции «Сочи» занимает 10-е место, «Йокерит» идет пятым. 0

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