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    СКА в овертайме проиграл минскому «Динамо»

    Хоккей КХЛ Динамо Минск СКА Прогнозы на КХЛ
    Минское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло в овертайме петербургский СКА со счетом 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 1:0).

    В составе хозяев отличились Зак Митчелл, Павел Варфоломеев и Шейн Принс, который сначала перевел игру в овертайм, а потом принес минчанам победу.

    За гостей шайбы забросили Линден Вей и Антон Бурдасов, который оформил дубль.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)
    Голы: Вей — 4, 8:44 — 0:1. Митчелл — 7 (Принс, Менелл), 11:24 — 1:1. Бурдасов — 17 (Морозов, Токранов), 27:25 — 1:2. Варфоломеев — 2 (Принс), 45:19 — 2:2. Бурдасов — 18 (Токранов, Кузьменко), 46:18 — 2:3. Принс — 16 (бол., Спунер, Митчелл), 55:01 — 3:3. Митчелл — 8 (бол.), 61:00 — 4:3Вратари: Колосов — ХелльбергБроски: 25 (5+8+11+1) — 37 (20+13+4+0)Штраф: 6 — 6

    СКА занимает второе место в Западной конференций, а минское «Динамо» — пятое. Петербуржцы набрали 59 очков в 43 встречах. У белорусской команды 49 очков после 41 игры.

    7 января состоятся матчи «Локомотив» — СКА и «Динамо» (Рига) — «Динамо» (Минск). 0

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