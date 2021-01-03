«Авангард» в овертайме уступил минскому «Динамо»

«Авангард» — «Динамо»
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В составе победителей шайбы забрасывали Шейн Принс (дубль), Райан Спунер, Роман Горбунов и Артем Демков.
За «Авангард» отличились Оливер Каски, Иржи Секач, Александр Хохлачев и Рид Буше.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Авангард» (Омск) — 5:4 ОТ (0:0, 1:2, 3:2, 1:0)
Голы: Каски — 8, 21:23 — 0:1. Спунер — 6 (Колячонок), 26:48 — 1:1. Секач — 9 (Хохлачев, Емелин), 31:16 — 1:2. Принс — 14 (Соловьев, Митчелл), 42:45 — 2:2. Горбунов — 4 (Соловьев, Мосалев), 43:57 — 3:2. Хохлачев — 9, 44:10 — 3:3. Демков — 8 (Принс), 47:43 — 4:3. Буше — 14 (бол., Толчинский, Каски), 54:01 — 4:4. Принс — 15 (бол., Спунер, Митчелл), 60:54 — 5:4Вратари: Фурх — БобковШтраф: 4 — 2Броски: 26 (8+6+10+2) — 30 (2+9+19+0)
«Динамо» набрало 47 очков и занимает 5-е место в таблице Западной конференции, у «Авангарда» 56 очков и 2-я позиция на Востоке. 0