Ларионов не имеет претензий к судьям

Главный тренер молодежной сборной Россииподелился эмоциями после победы над командой Швеции (4:3 ОТ) в матче МЧМ-2021.

«Претензий к арбитрам у нашей команды нет. Ошибаются все — и судьи, и игроки. Скорее, эти наши удаления были вызваны эмоциональным настроем ребят. Важный матч, вот их где-то и захлестнуло.

Хотя мы как раз предупреждали, что главные ингредиенты успеха — терпение и дисциплина. Играть против сильной команды столько времени в меньшинстве — архисложно. Если хочешь доминировать, нельзя удаляться. Мы десятилетиями получаем необоснованные удаления в важнейших матчах.

Постараемся это устранить, нормально поговорив с ребятами. Нельзя помогать соперникам забивать. Особенно если фолишь вдали от своих ворот, мстя сопернику за какие-то личные обиды.

В четвертьфинале ты выходишь на команду, которой терять нечего. Один матч решает для тебя все.

Любая ошибка становится ключевой, и предсказать ее невозможно. Поэтому как только узнаем, с кем конкретно играем, будем готовиться во всеоружии», — приводит слова Ларионова «Матч ТВ». 0