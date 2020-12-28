IIHF примет решение о месте проведения ЧМ-2021 до конца января

Международная федерация хоккея (IIHF) примет решение о месте проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года до конца января, информирует «Р-Спорт».

Мировое первенство должно пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Ранее появилась информация, что IIHF перенесет матчи турнира из Минска и в настоящее время активно ищет замену столице Белоруссии.

Главной проблемой для IIHF является вопрос выбора нового места для турнира: в одиночку Латвия чемпионат мира принять не сможет в виду отсутствия необходимой инфраструктуры.

В Россию, которая была готова организовать турнир, перенести чемпионат мира-2021 нельзя из-за решения CAS. Прага, Братислава и скандинавские города звучали лишь как теоретический вариант, реальных переговоров с представителями местных федераций не идет.

Совет IIHF состоится до конца января, но точной даты пока никто не знает. 0