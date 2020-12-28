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    Гатиятулин: Допустили ошибки, за которые «Авангард» нас наказал

    Хоккей КХЛ Авангард Трактор Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение команды в выездном матче против «Авангарда» (3:5).

    Анвар Гатиятулин
    Анвар Гатиятулин

    Клуб из Челябинска потерпел третье поражение в пяти последних матчах регулярного чемпионата.

    «Непростой матч. Готовились к нему. Начали неплохо, но, к сожалению, допустили ошибки, за которые нас наказали.

    Третий период — удалось переломить игру, но эти ошибки — соперник нас наказал, и, к сожалению, проиграли сегодня.

    Есть пауза сейчас, подработать, объяснить. Возможно, где-то сказалась четвертая игра на выезде. Эмоции перехлестывали, усталость накопилась. Возможно, с этим связано», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Трактора».

    Добавим, что после этой игры «Трактор», имея в активе 50 очков, расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард», набрав 54 очка, занимает на «Востоке» второе место. 0

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