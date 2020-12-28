Гатиятулин: Допустили ошибки, за которые «Авангард» нас наказал

Главный тренер «Трактора»прокомментировал поражение команды в выездном матче против(3:5).

Клуб из Челябинска потерпел третье поражение в пяти последних матчах регулярного чемпионата.

«Непростой матч. Готовились к нему. Начали неплохо, но, к сожалению, допустили ошибки, за которые нас наказали.

Третий период — удалось переломить игру, но эти ошибки — соперник нас наказал, и, к сожалению, проиграли сегодня.

Есть пауза сейчас, подработать, объяснить. Возможно, где-то сказалась четвертая игра на выезде. Эмоции перехлестывали, усталость накопилась. Возможно, с этим связано», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Трактора».

Добавим, что после этой игры «Трактор», имея в активе 50 очков, расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард», набрав 54 очка, занимает на «Востоке» второе место. 0