«Автомобилист» всухую обыграл «Амур», Дацюк сделал две передачи

Екатеринбургскийобыграл хабаровский(3:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль оформил Алексей Макеев (9-я и 45-я минуты), еще одну шайбу забросил Питер Холланд (47).

Голкипер Якуб Коварж отразил 35 бросков и записал на свой счет шестой «сухой» матч в текущем сезоне.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Амур» (Хабаровск) — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) Голы: Макеев — 19 (Дацюк, Голышев), 8:14 — 1:0. Макеев — 20 (Дацюк), 44:13 — 2:0. Холланд — 6 (бол., Секстон, Василевский), 46:25 — 3:0Вратари: Коварж — ЛангхамерБроски: 31 (12+12+7) — 35 (9+13+13)Штраф: 6 — 12

После этой игры «Автомобилист» набрал 48 очков и расположился на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур», имея в активе 31 очко, занимает десятое место. 0