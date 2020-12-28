ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ханс-Дитер ФликГерой года-2020. Победитель ЛЧ, чемпион АПЛ и российский прорыв в теннисе
  • 19:21
    • Встреча «Эвертона» и «Ман Сити» перенесена из-за коронавируса
  • 19:57
    • «Лестер» спасся от поражения в матче с «Кристал Пэласом»
  • 19:47
    • «Салават Юлаев» обыграл «Магнитку» в Уфе
  • 17:16
    • Цорн озвучил главную проблему работы в «Спартаке»
  • 16:05
    • Месси рассказал о своем восхищении Роналду
    Все новости спорта

    «Автомобилист» всухую обыграл «Амур», Дацюк сделал две передачи

    Хоккей КХЛ Автомобилист Амур Прогнозы на КХЛ
    Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл хабаровский «Амур» (3:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей дубль оформил Алексей Макеев (9-я и 45-я минуты), еще одну шайбу забросил Питер Холланд (47).

    Голкипер Якуб Коварж отразил 35 бросков и записал на свой счет шестой «сухой» матч в текущем сезоне.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Амур» (Хабаровск) — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
    Голы: Макеев — 19 (Дацюк, Голышев), 8:14 — 1:0. Макеев — 20 (Дацюк), 44:13 — 2:0. Холланд — 6 (бол., Секстон, Василевский), 46:25 — 3:0Вратари: Коварж — ЛангхамерБроски: 31 (12+12+7) — 35 (9+13+13)Штраф: 6 — 12

    После этой игры «Автомобилист» набрал 48 очков и расположился на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур», имея в активе 31 очко, занимает десятое место. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Челси» реабилитироваться после поражения в дерби?
  • «Челси» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
  • Кто возьмет верх в столичном дерби?
  • «Спартак» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • Справится ли «МЮ» с «волками» на «Олд Траффорд»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100
    Все букмекеры
    Комментарии
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.53
  • Экспресс дня 28 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Челси — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Барселона — Эйбар
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •  1.60
  • Прогноз на матч США U20 — Чехия U20
  • Хоккей
  • Завтра в 22:00
    •  2.03
  • Экспресс дня 29 декабря
  • Завтра в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Словакия U20 — Германия U20
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Австрия U20 — Швеция U20
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Леванте — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие