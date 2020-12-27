Скудра: Недоволен многими ребятами. Нельзя делать так свое любимое дело

Главный тренер рижского «Динамо»прокомментировал поражение от минского(2:3 ОТ) в матче чемпионата КХЛ.

«Первый период стал худшим для рижского "Динамо" в этом году, хотя мы готовились к быстрому хоккею.

Я разочарован, что в первые 20 минут матча не было готовности играть, действовали безобразно. После перерыва сумели наладить игру, завоевали очко. Для сегодняшнего вечера это маленькая победа.

Недоволен многими ребятами. Тем, как они выходили играть. Нельзя делать так свое любимое дело. Однако мы сумели сравнять счет, заработали очко, но в овертайме минчане оказались мастеровитее.

Иван Налимов — большой молодец. Он присоединился к нам сегодня в пять утра, и только немного поспал. Иван сделал много хороших сэйвов, выручал в концовке. Мы очень им довольны», — сказал Скудра пресс-службе КХЛ. 0