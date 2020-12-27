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    Тренер молодежной сборной России: Матчу с чехами уделяем особое внимание

    Хоккей Сборная России Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная США Сборная Чехии
    Тренер молодежной сборной России Владимир Потапов поделился ожиданиями от матча с командой Чехии на МЧМ, а также прокомментировал игру с американцами.

    Владимир Потапов
    Владимир Потапов

    25 декабря Россия стартовала на молодежном чемпионате мира с победы над командой США со счетом 5:3. Чехи 26 декабря проиграли Швеции с результатом 1:7.

    «Проведен анализ и достаточно серьезный разбор матча с США.

    Сделали акцент на такие основные моменты, как позиционная оборона, позиционная атака, оборона на возврате, построение обороны в средней зоне как нашей, так и соперника — всему этому было уделено внимание.

    Все очень подробно посмотрели, указали команде, где можно усилить игру и как устранить недочеты.

    Не знаю, можно ли говорить о том, что будет ротация звеньев. Все-таки это информация для внутреннего пользования. Конечно, у тренерского штаба есть какие-то наработки, мы пытаемся улучшить и разнообразить игру в атаке и сделать ее надежнее в обороне.

    Сборной Чехии уделяем очень большое внимание, потому что мы все помним, чем закончились и как проходили первые 5 минут в матче с ними на Кубке Карьяла, когда они прижали нас к нашим воротам.

    В тот момент команда, возможно, оказалась чуть не готова, и чтобы такого не повторилось завтра, будем работать над этим сегодня.

    Несмотря на поражение от шведов, Чехия — достаточно хороший и неудобный соперник, готовимся к нему со всей серьезностью», — цитирует Потапова пресс-служба ФХР. 0

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