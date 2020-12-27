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    «Трактор» подписал Максима Майорова до конца сезона

    Хоккей Трактор Спартак КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Нападающий Максим Майоров продолжит карьеру в челябинском «Тракторе», подписав контракт до конца сезона.

    Максим Майоров
    Максим Майоров

    «Мы надеемся, что Максим добавит нашей команде глубины в атаке, а его опыт поможет в ходе решающего отрезка сезона.

    Это мощный нападающий и его сильными качествами, на которые мы рассчитываем, являются скорость, рабочая этика и игра по заданию», — заявил клубной пресс-службе спортивный директор «Трактора» Роман Беляев.

    В текущем сезоне КХЛ Майоров выступал за «Спартак», который расторг с ним контракт после 11 матчей, в которых нападающий набрал 1 (0+1) очко при полезности «-4».

    В минувшем чемпионате 31-летний форвард играл за «Салават Юлаев». 0

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