«Трактор» подписал Максима Майорова до конца сезона

Нападающийпродолжит карьеру в челябинском, подписав контракт до конца сезона.

«Мы надеемся, что Максим добавит нашей команде глубины в атаке, а его опыт поможет в ходе решающего отрезка сезона.

Это мощный нападающий и его сильными качествами, на которые мы рассчитываем, являются скорость, рабочая этика и игра по заданию», — заявил клубной пресс-службе спортивный директор «Трактора» Роман Беляев.

В текущем сезоне КХЛ Майоров выступал за «Спартак», который расторг с ним контракт после 11 матчей, в которых нападающий набрал 1 (0+1) очко при полезности «-4».

В минувшем чемпионате 31-летний форвард играл за «Салават Юлаев». 0