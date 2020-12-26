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    Тренер сборной США прокомментировал поражение от России

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная США
    Главный тренер молодежной сборной США Нейт Лиман прокомментировал поражение от сборной России (3:5) в стартовом матче молодежного чемпионата мира.

    Тренер сборной США прокомментировал поражение от России
    Тренер сборной США прокомментировал поражение от России

    «Последний десять минут первого периода и в третьем периоде мы доминировали, выглядели лучше соперника, больше владели шайбой. Мне понравилось, как мы сыграли в обороне. В третьем периоде мы много атаковали, угрожали воротам соперника. Это позитивные вещи из сегодняшнего матча.

    Спенсера Найта я знаю давно, думаю, он будет в порядке. Он невероятный вратарь, уверен, что придет в норму. Спенсер — настоящий лидер команды. У меня нет никаких сомнений по поводу него. Вульф сыграл хорошо, у нас есть два сильных голкипера», — цитирует Лимана Sport24.

    В следующем матче российская команда сыграет с чехами (28 декабря), а американцы — с австрийцами (27 декабря). 0

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