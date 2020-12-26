Минское «Динамо» в овертайме обыграло рижское

В поединке регулярного турнира КХЛ минскоедома обыграло3:2 ОТ.

В составе хозяев дважды забил Бреннан Менелл. Он же оформил решающую шабу в овертайме. Еще шайбу забросил Александр Когалев. Денис Паршин и Глеб Зырянов забросили по шайбе за гостей.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Минск) — «Динамо» (Рига) — 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0) Голы: Менелл — 4 (бол., Спунер, Принс), 1:57 — 1:0. Когалев — 1 (Еременко, Фальковский), 18:37 — 2:0. Зырянов — 8 (Ошениекс, Берзиньш), 23:00 — 2:1. Паршин — 6 (Индрашис), 40:19 — 2:2. Менелл — 5 (Спунер), 60:31 — 3:2Вратари: Фурх — НалимовШтраф: 6 — 6Броски: 31 (11+8+11+1) — 14 (5+4+5+0)

Рижский коллектив потерпел пятое поражение подряд и занимает последнее место в Западной конференции. «Динамо» Минск идет пятым в той же группе. 0