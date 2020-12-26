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    «Автомобилист» всухую обыграл «Нефтехимик»

    Хоккей КХЛ Автомобилист Нефтехимик Прогнозы на КХЛ
    «Автомобилист» в рамках регулярного чемпионата КХЛ победил «Нефтехимик».

    Игроки «Автомобилиста»
    Игроки «Автомобилиста»

    Хозяева льда выиграли со счетом 3:0.

    Хет-трик у «Автомобилиста» оформил Дэн Секстон. Шат-аут оформил Якуб Коварж.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
    Голы: Секстон — 5 (Холланд, Протапович), 38:19 — 1:0. Секстон — 6 (Зборовский, Макеев), 56:36 — 2:0. Секстон — 7 (п.в., Макеев), 59:24 — 3:0Вратари: Коварж — Коротаев (59:17 — 59:24)Штраф: 6 — 4Броски: 50 (17+15+18) — 24 (9+5+10)

    «Автомобилист» набрал 46 очков и занимает шестое место в Восточной конференции.

    Для «Нефтехимика» это восьмое поражение подряд в регулярном чемпионате. С 20 очками команда замыкает таблицу на Востоке. 0

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