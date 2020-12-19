Сборная России крупно выиграла у команды Чехии на Кубке Первого канала

Сборнаяв своем втором матче на Кубке Первого канала крупно обыграла командусо счетом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0).

В составе российской национальной команды по разу отличились Антон Бурдасов, Андрей Кузьменко, а Максим Мамин отметился дублем. В составе чехов гол забил Лукаш Седлак.

Напомним, в первом туре сборная России в серии буллитов обыграла шведов. Таким образом, после двух туров команда Валерия Брагина набрала пять очков и лидирует в турнирной таблице.

Еврохоккейтур. Кубок Первого канала Россия — Чехия — 4:1 (2:1, 0:0, 2:0) Голы: Бурдасов — 1 (Самонов, Ожиганов), 6:54 — 1:0. Кузьменко — 2 (Морозов), 9:44 — 2:0. Седлак — 1 (Ленц, Скленичка), 15:11 — 2:1. Мамин — 1 (А. Марченко, Чибисов), 40:50 — 3:1. Мамин — 2 (п.в.), 57:08 — 4:1Вратари: Самонов — Вилл (56:32 — 57:08)Штраф: 8-22Броски: 23 (6+5+0) — 34 (11+13+10)

Следующий матч россияне проведут против Финляндии 20 декабря. Чехи в этот день сыграют с командой Швеции. 0