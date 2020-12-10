СКА разгромил «Автомобилист» в Санкт-Петербурге

в матче регулярного чемпионата КХЛ на своей площадке обыгралсо счетом 7:2 (5:1, 1:1, 1:0).

В составе хозяев отличились Степан Старков (3-я минута), Кирилл Марченко (6-я), Йоонас Кемппайнен (14-я), Линден Вей (17-я), Антон Бурдасов (18-я), Андрей Кузьменко (37-я) и Владимир Ткачев (57-я). У «Автомобилиста» голы забили Павел Дацюк (8-я) и Джефф Плэтт (36-я).

Для екатеринбуржцев это поражение стало лесятым подряд в КХЛ.

СКА набрал в 36 матчах 49 очков и с этим показателем занимает второе место в Западной конференции. «Автомобилист», в активе которого 40 очков после 34 матчей, находится на шестой позиции в Восточной конференции.

КХЛ. Регулярный чемпионат СКА (Санкт-Петербург) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 7:2 (5:1, 1:1, 1:0) Голы: Старков — 1 (Белов, Марченко), 2:25 — 1:0. Марченко — 11 (Вей, Старков), 5:02 — 2:0. Дацюк — 8 (Макеев), 7:50 — 2:1. Кемппайнен — 8 (бол., Токранов, Кузьменко), 13:03 — 3:1. Вей — 3 (бол., Тимкин, Ожиганов), 16:20 — 4:1. Бурдасов — 15 (Морозов, Белов), 17:18 — 5:1. Плэтт — 3 (мен., Белоусов), 35:40 — 5:2. Кузьменко — 8 (бол., Ткачев, Токранов), 36:02 — 6:2. Ткачев — 10 (бол., Швец-Роговой, Галенюк), 56:44 — 7:2Вратари: Самонов — Коварж (Галкин, 16:20)Штраф: 4-33Броски: 29 (16+7+6) — 22 (7+6+9)

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 12 декабря в гостях встретится с рижским «Динамо», а «Автомобилист» 13 декабря в Магнитогорске — с местным «Металлургом» 0