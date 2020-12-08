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    ЦСКА на выезде обыграл «Торпедо»

    Хоккей КХЛ ЦСКА Торпедо Прогнозы на КХЛ
    В поединке регулярного первенства КХЛ ЦСКА со счетом 2:1 победил на выезде «Торпедо».

    Яков Тренин
    Яков Тренин

    В составе победителей по шайбе забросили Сергей Андронов и Константин Окулов. У «Торпедо» результативный бросок сделал Иван Чехович.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — ЦСКА (Москва) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
    Голы: Андронов — 9 (Мамин, Киселевич), 22:12 — 0:1. Чехович — 6 (Миле, Жафяров), 53:28 — 1:1. Окулов — 10 (Мамин, Киселевич), 56:41 — 1:2Вратари: Тихомиров (57:57) — ЮханссонШтраф: 11 — 13Броски: 21 (4+6+11) — 30 (8+17+5)

    Набрав 55 очков, ЦСКА продолжает лидировать в Западной конференции. «Торпедо» имеет 36 очков и занимает 7 место в таблице Восточной конференции. 0

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