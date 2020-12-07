СКА в серии буллитов уступил рижскому «Динамо»

Рижскоев серии буллитов переиграло питерский(4:3 Б) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились в основное время Мэттью Майоне, Джей-Си Липон и Микс Индрашис. Победный бросок исполнил Лаурис Дарзиньш.

За армейцев дубль оформил Мальте Стремвалл, одна шайба на счету Ивана Морозова.

КХЛ. Регулярный чемпионат СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Рига) — 3:4 Б (2:0, 1:2, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Морозов — 7 (Ткачев), 9:01 — 1:0. Стремвалль — 9 (Вей, Тренин), 10:24 — 2:0. Майоне — 4 (бол., Паршин, Чернов), 25:12 — 2:1. Стремвалль — 10 (Кузьменко), 26:37 — 3:1. Лайпон — 1 (Мюррей, Дзиеркалс), 31:32 — 3:2. Индрашис — 8 (Сотниекс), 51:02 — 3:3Победный буллит: ДарзиньшВратари: Бердин — ГалимовБроски: 31 (11+11+8+1) — 20 (4+7+5+4)Штраф: 12 — 6

Клуб из Риги прервал серию из пяти поражений подряд, но продолжает замыкать турнирную таблицу Западной конференции, набрав 15 очков в 32 матчах. СКА — второй на Западе (47 очков после 35 игр). 0