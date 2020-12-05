«Сочи» победил «Амур», уступая 0:2

В матче регулярного чемпионата КХЛдома взял волевые очки в матче с(3:2).

Уже после первого периода сочинцы проигрывали 0:2, в оставшееся время команда отыгралась. Победная шайба на счету Павла Кукштеля.

«Амур» (Хабаровск) — «Сочи» (Сочи) — 2:3 (2:1, 0:1, 0:1) КХЛ. Регулярный чемпионат Голы: Голубев — 3, 3:26 — 1:0. Голубев — 4 (Машин, Полунин), 13:01 — 2:0. Шмелев — 10 (Точицкий, Петьков), 14:55 — 2:1. Точицкий — 4 (Рундблад), 25:57 — 2:2. Кукштель — 1 (Колготин, Глотов), 54:47 — 2:3Вратари: Лангхамер (58:59) — ТретьякШтраф: 4 — 6Броски: 39 (14+7+18) — 26 (8+14+4)

Набрав 24 очка «Сочи» занимает 10 место в Западной конференции. «Амур» на «Востоке» идет десятым с 28 баллами. 0