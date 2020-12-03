ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уле Гуннар Сульшер и Маркус РашфордСульшер заснул за рулем. Наставник «Юнайтед» проиграл тактическую битву Тухелю
  • 17:21
    • «Лейкерс» и Дэвис договорились о продлении контракта
  • 17:03
    • Два игрока «Брюгге» вошли в символическую сборную недели в Лиге чемпионов
  • 16:33
    • «Фламенго» не будет продлевать аренду форварда «Спартака»
  • 16:17
    • Головин приступил к тренировкам в общей группе
  • 16:02
    • «Спартак» потерпел третье поражение подряд
    Все новости спорта

    «Сибирь» в овертайме одолела «Сочи»

    «Сибирь» — «Сочи»: счет матча 2:1 ОТ, обзор голов

    Хоккей КХЛ Сибирь Сочи Прогнозы на КХЛ
    Новосибирская «Сибирь» в овертайме одержала победу над «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Хоккеисты «Сибири»
    Хоккеисты «Сибири»

    Встреча, которая прошла в Новосибирске, завершилась со счетом 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0).

    На шайбу Сергея Шмелева (23 минута) хозяева ответили точными бросками Юусо Пуустинена (27) и Ефима Гуркина (62).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Сочи» (Сочи) — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Шмелев — 9 (бол., Петьков), 22:39 — 0:1. Пуустинен — 12 (Руохомаа, Шаров), 26:49 — 1:1. Гуркин — 5 (Романцев), 61:29 — 2:1Вратари: Сятери (61:29) — Третьяк (61:29)Штраф: 6 — 2Броски: 22 (4+11+6+1) — 22 (7+6+9+0)

    «Сибирь» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции (33 очка). «Сочи» — десятый на Западе (22 очка). 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА имеет шансы на победу, но «Вольфсберг» просто так не отстанет
  • ЦСКА — «Вольфсберг». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Сумеет ли «Заря» набрать очки в матче с «Лестером»?
  • «Заря» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Сможет ли ЛАСК взять реванш у «Тоттенхэма»?
  • ЛАСК — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.68
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.45
  • Экспресс дня 3 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч ЦСКА — Вольфсберг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.74
  • Прогноз на матч Заря — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.68
  • Прогноз на матч ЛАСК — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.50
  • Прогноз на матч Милан — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.74
  • Прогноз на матч Арсенал — Рапид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Рома — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Бенфика — Лех
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Стандард
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие