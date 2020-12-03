«Сибирь» — «Сочи»: счет матча 2:1 ОТ, обзор голов

Новосибирскаяв овертайме одержала победу надв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Новосибирске, завершилась со счетом 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0).

На шайбу Сергея Шмелева (23 минута) хозяева ответили точными бросками Юусо Пуустинена (27) и Ефима Гуркина (62).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сибирь» (Новосибирская область) — «Сочи» (Сочи) — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) Голы: Шмелев — 9 (бол., Петьков), 22:39 — 0:1. Пуустинен — 12 (Руохомаа, Шаров), 26:49 — 1:1. Гуркин — 5 (Романцев), 61:29 — 2:1Вратари: Сятери (61:29) — Третьяк (61:29)Штраф: 6 — 2Броски: 22 (4+11+6+1) — 22 (7+6+9+0)

«Сибирь» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции (33 очка). «Сочи» — десятый на Западе (22 очка). 0