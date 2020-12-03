«Ак Барс» разгромил «Нефтехимик» на выезде

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Патрис Кормье (10-я минута), Найджел Доус (17, 26), Михаил Глухов (49, 60) и Станислав Галиев.
Единственную шайбу нижнекамского клуба забросил Кирилл Воробьев (14)
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:6 (1:2, 0:1, 0:3)
Голы: Кормье — 3 (Яруллин), 9:56 — 0:1. Воробьев — 1 (Галузин), 13:55 — 1:1. Доус — 14 (бол., Кормье, Да Коста), 16:28 — 1:2. Доус — 15 (бол., Викстранд, Да Коста), 25:08 — 1:3. Глухов — 5 (Воронков), 48:04 — 1:4. Галиев — 10 (Бурмистров), 49:39 — 1:5. Глухов — 6 (Зарипов, Яруллин), 59:59 — 1:6Вратари: Барулин — Рейдеборн (59:44 — 59:59)Броски: 24 (6+10+8) — 31 (14+11+6)Штраф: 23 — 15
«Ак Барс» набрал 50 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик», имея в активе 20 очков, занимает на «Востоке» 11-е место. 0