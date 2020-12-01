Минское «Динамо» отпраздновало крупную победу

В рамках матча КХЛ минскоеразгромило, забросив сопернику 5 шайб (5:1).

В составе победителей по дублю сделали Шейн Принс и Егор Шарангович. Второй даже отдал голевую передачу.

Это первая победа минского коллектива в шести очных противостояниях с «Нефтехимиком».

КХЛ. Регулярный чемпионат «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо» (Минск) — 1:5 (0:3, 0:1, 1:1) Голы: Шарангович — 16 (Фальковский, Мерфи), 1:18 — 0:1. Принс — 9 (бол., Козун, Менелл), 14:55 — 0:2. Шарангович — 17 (бол., Менелл, Спунер), 15:53 — 0:3. Принс — 10 (Демков, Фурх), 38:04 — 0:4. Костицын — 2 (бол., Гудачек), 47:50 — 1:4. Мартынов — 3 (Шарангович, Сушко), 51:22 — 1:5Вратари: Иванников (Барулин, 15:53) — ФурхШтраф: 10 — 14Броски: 32 (12+6+14) — 32 (14+10+8)

Сейчас «Динамо» занимает 4 место в Западной конференции, а «Нефтехимик» находится на предпоследней строчке «Востока». 0