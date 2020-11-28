«Сочи» обыграл рижское «Динамо»

В регулярном чемпионате КХЛобыграл на своем льду рижскоесо счетом 3:2 (1:0, 2:2, 0:0).

В составе хозяев швед Мальте Стремвалль оформил дубль, а также отличился Игорь Руденков.

Рижане отквитали две шайбы стараниями Дениса Паршина и Микса Инрдрашиса, однако отыграться им не удалось.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сочи» (Сочи) — «Динамо» (Рига) — 3:2 (1:0, 2:2, 0:0) Голы: Стремвалль — 7, 5:10 — 1:0. Руденков — 7 (Карьялайнен, Александров), 21:56 — 2:0. Стремвалль — 8 (Шмелев, Седов), 30:56 — 3:0. Паршин — 3 (Столяров, Чернов), 33:49 — 3:1. Индрашис — 5 (бол., Майоне, Паршин), 39:43 — 3:2Вратари: Третьяк — Галимов (Макинтайр, 40:00, 58:23)Броски: 23 (14+8+1) — 44 (12+16+16)Штраф: 6 — 4

«Леопарды» прервали серию из пяти поражений и набрали 21 очков в 30 матчах. У «Динамо» 12 очков после 27 встреч.

30 ноября рижане встретятся в гостях с «Витязем». «Сочи» 1 декабря сыграет в гостях с «Барысом». 0