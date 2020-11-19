ЦСКА на выезде переиграл «Нефтехимик»

В составе победителей шайбы забросили Александр Попов (14-я минута), Кирилл Максимов (22), Андрей Светлаков (27) и Андрей Локтионов (52).
За нижнекамскую команду отличились Андрей Чивилев (15) и Павел Порядин (48).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — ЦСКА (Москва) — 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
Голы: Попов — 2 (Дальбек, Лайпсик), 13:35 — 0:1. Чивилев — 1 (Волгин, Буцаев), 14:17 — 1:1. Максимов — 1 (Киселевич), 21:50 — 1:2. Светлаков — 3 (Соркин, Коростелев), 26:45 — 1:3. Порядин — 5 (Кучерявенко, Брынцев), 47:10 — 2:3. Локтионов — 2 (Коростелев, Светлаков), 51:37 — 2:4Вратари: Иванников — ШарыченковБроски: 22 (7+10+5) — 39 (13+17+9)Штраф: 4 — 6
ЦСКА набрал 45 очков и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Западной конференции, «Нефтехимик», имея в активе 16 очков, занимает на «Востоке» 11 место. 0