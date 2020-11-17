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    «Тампа» сократила 30 сотрудников из-за коронавируса

    Хоккей Коронавирус в спорте НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Прогнозы на НХЛ
    Действующий обладатель Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» сократил 30 сотрудников клубной системы. Об этом сообщает в Twitter журналист Джо Смит.

    «Тампа» сократила 30 сотрудников из-за коронавируса
    «Тампа» сократила 30 сотрудников из-за коронавируса

    По данным источника, руководство клуба пошло на данный шаг, поскольку готовится к максимальному восстановлению после потерь, связанных с пандемией.

    Сотрудники получат выходное пособие, а также перстни, если они работали 28 сентября, в день, когда «Лайтнинг» выиграли Кубок Стэнли.

    Напомним, что по итогам минувшего сезона НХЛ «Тампа-Бэй» стала чемпионом НХЛ. В составе команды выступает четыре российских хоккеиста: Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Александр Волков. 0

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