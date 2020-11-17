«Тампа» сократила 30 сотрудников из-за коронавируса

Действующий обладатель Кубка Стэнлисократил 30 сотрудников клубной системы. Об этом сообщает в Twitter журналист Джо Смит.

По данным источника, руководство клуба пошло на данный шаг, поскольку готовится к максимальному восстановлению после потерь, связанных с пандемией.

Сотрудники получат выходное пособие, а также перстни, если они работали 28 сентября, в день, когда «Лайтнинг» выиграли Кубок Стэнли.

Напомним, что по итогам минувшего сезона НХЛ «Тампа-Бэй» стала чемпионом НХЛ. В составе команды выступает четыре российских хоккеиста: Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Александр Волков. 0