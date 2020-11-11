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    Защитник ЦСКА перешел в «Нефтехимик»

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    Защитник ЦСКА Кирилл Воробьев перешел в «Нефтехимик», сообщает официальный сайт нижнекамского клуба.

    Кирилл Воробьев
    Кирилл Воробьев

    Взамен на 25-летнего игрока «армейцы» получили денежную компенсацию.

    В нынешнем сезоне Воробьев не провел ни одного матча за главную команду системы ЦСКА и находился в расположении фарм-клуба москвичей в ВХЛ.

    Ранее 25-летний хоккеист выступал за «Сибирь», «Торпедо» и «Сочи». На счету Воробьева в общей сложности 217 матчей в КХЛ и 24 (5+19) очка.

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