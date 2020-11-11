Защитник ЦСКА перешел в «Нефтехимик»

Защитникперешел в, сообщает официальный сайт нижнекамского клуба.

Взамен на 25-летнего игрока «армейцы» получили денежную компенсацию.

В нынешнем сезоне Воробьев не провел ни одного матча за главную команду системы ЦСКА и находился в расположении фарм-клуба москвичей в ВХЛ.

⚡ОФИЦИАЛЬНО⚡

Из ЦСКА в «Нефтехимик» перешел защитник Кирилл Воробьев (11.02.1995, 186/90, хват левый).

Игрок обороны помимо ЦСКА выступал за «Сибирь», «Торпедо» и ХК «Сочи». Всего в КХЛ провел 217 матчей и набрал 24 (5+19) очка.

Мы рады приветствовать Кирилла в Стае! pic.twitter.com/SUx7isjjLI — ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) November 11, 2020

Ранее 25-летний хоккеист выступал за «Сибирь», «Торпедо» и «Сочи». На счету Воробьева в общей сложности 217 матчей в КХЛ и 24 (5+19) очка.

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