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    «Динамо» одержало гостевую победу над «Витязем»

    Хоккей КХЛ Витязь Динамо Прогнозы на КХЛ
    Московское «Динамо» переиграло подольский «Витязь» (2:1) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Динамо»
    «Динамо»

    В составе московской команды заброшенными шайбами отметились Михал Чайковски (7-я минут) и Теэму Пулккинен (10).

    За подмосковный клуб отличился Михаил Смолин (27).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» — «Динамо» — 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
    Голы: Михал Чайковски (Дмитрий Кагарлицкий, Вадим Шипачев), 06:58 — 1:0. Теэму Пулккинен (Михал Чайковски, Юусо Хиетанен), 09:15 — 2:0. Михаил Смолин (Игорь Головков), 26:13 — 1:2Вратари: Тодыков — ЕременкоБроски: 28 — 39Штраф: 8 — 8

    «Динамо» набрало 26 очков и расположилось на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции, «Витязь» с 23 очками занимает на «Западе» девятое место.

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    В домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» обыграл «Сочи» со счетом 3:2.

    В составе победителей дубль на свой счет записал Сергей Толчинский, еще одну шайбу забросил Александр Хохлачев.

    За сочинцев отличились Йере Карьялайнен и Мальте Стремвалл.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Сочи» (Сочи) — 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)
    Голы: Хохлачев — 6 (Шумаков, Семенов), 7:04 — 1:0. Толчинский — 8 (бол., Буше, Каски), 10:57 — 2:0. Карьялайнен — 5 (Рубцов), 14:26 — 2:1. Стремвалль — 5 (бол., Точицкий, Мироманов), 28:36 — 2:2. Толчинский — 9 (бол., Буше, Найт), 31:31 — 3:2Вратари: Грубец — Красиков (58:28 — 59:37, 59:51)Броски: 39 (13+13+13) — 16 (5+9+2)Штраф: 35 — 12

    «Авангард» прервал серию поражений из трех матчей подряд. Теперь на счету «ястребов» стало 32 очка. 0

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