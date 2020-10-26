«Торпедо» одержало вторую победу подряд

благодаря овертайму одолел магнитогорскийсо счетом 3:2 (ОТ), одержав вторую победу в КХЛ подряд.

Крис Уайдман, Иван Чехович и Андрей Белевич забивали в составе гостей. Голы Сергея Мозякина и Тэйлора Бека на счету команды хозяев.

Сергей Мозякин стал первым хоккеистом, который достиг отметки в 900 очков, заработанных в рамках матчей КХЛ.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Металлург» (Магнитогорск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:3 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 0:1) Голы: Уайдмэн — 5, 0:21 — 0:1. Мозякин — 2 (Яковлев, Песонен), 31:46 — 1:1. Бек — 7 (Мозякин, Нестрашил), 37:23 — 2:1. Чехович — 1 (Миле), 54:39 — 2:2. Белевич — 4, 62:09 — 2:3Вратари: Загидулин — МельничукШтраф: 4 — 6Броски: 19 (7+5+7+0) — 31 (10+9+11+1)

«Торпедо» отстает от «Магнитки» на две позиции. Сейчас нижегородцы занимают седьмую позицию в турнирной таблице Восточной конференции. 0