ЦСКА одержал волевую победу над «Куньлунем»

В составе армейцев авторами заброшенных шайб стали Максим Шалунов, Павел Карнаухов и Никита Коростелев.
В составе хозяев голы на счету Алексея Торопченко и Райана Спунера.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — ЦСКА (Москва) — 2:3 (2:1, 0:2, 0:0)
Голы: Торопченко — 2 (Челиос, Кейн), 0:34 — 1:0. Шалунов — 5 (бол., Окулов, Киселевич), 15:21 — 1:1. Спроул — 1, 18:49 — 2:1. Карнаухов — 7, 27:17 — 2:2. Коростелев — 2 (бол., Юханссон, Окулов), 39:15 — 2:3Вратари: Грубец (59:01) — ЮханссонБроски: 23 (6+12+5) — 31 (9+14+8)Штраф: 4 — 2
Китайский клуб замыкает таблицу Восточной конференции, имея девять очков после 18 встреч.
ЦСКА остается лучшей командой Запада и всего регулярного чемпионата, набрав 34 очка в 21 матче.
28 октября «Куньлунь» сыграет в Санкт-Петербурге против СКА. 29 октября состоится московское дерби «Спартак» — ЦСКА. 0