«Локомотив» продолжил победную серию в КХЛ

на выезде разгромилсо счетом 5:1 в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Либор Гудачек открыл счет, вывев хозяев вперед. Однако затем «Локо» начал выравнивать положение и в итоге дело дошло до разгрома. Андре Петерссон, Алексей Марченко и Николай Коваленко забросили по шайбе, а также дубль сделал Антон Ландер.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:5 (1:2, 0:1, 0:2) Голы: Гудачек — 3 (Волгин), 3:53 — 1:0. Ландер — 3 (Охтамаа, Красковский), 11:32 — 1:1. Петерссон — 5 (Иванов, Осипов), 15:48 — 1:2. Ландер — 4 (Красковский), 37:35 — 1:3. Марченко — 1 (бол., Пяярви-Свенссон, Ткачев), 40:25 — 1:4. Коваленко — 2 (Кудрявцев, Рафиков), 45:35 — 1:5Вратари: Иванников — ПаскуалеШтраф: 8 — 6Броски: 16 (6+7+3) — 45 (16+17+12)

«Локомотив» достиг отметки в 8 побед подряд и сейчас занимает третье место в Западной конференции. «Нефтехимик» в той же группе идет на 11 позиции. 0