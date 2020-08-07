«Вашингтон» потерпел второе поражение подряд после рестарта

Фрагмент матча
twitter.com/capitals
В составе победителей дублем отметился Скотт Лотон. Еще один гол записал на свой счет Трэвис Санхайм. В активе Кевина Хейза ассистентский хет-трик.
Автором единственной шайбы «Кэпиталз» стал Трэвис Бойд.
Российские хоккеисты обеих команд результативными действиями не отметились.
«Филадельфия», в активе которой две победы, в заключительном матче группового турнира, сыграет с «Тампой» 8 августа. «Вашингтон», потерпевший второе поражение подряд после рестарта сезона, встретится днем позднее с «Бостоном».
НХЛ. Плей-офф. Восток. Групповой раунд
«Филадельфия» — «Вашингтон» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Лотон — 2 (Конекны, Хэйс), 13:03 — 1:0. Санхейм — 1 (Хэйс, Лотон), 31:30 — 2:0. Лотон — 3 (Хэйс, Конекны), 48:37 — 3:0. Бойд — 1 (Хагелин, Гудас), 48:49 — 3:1Вратари: Эллиотт — Холтби (57:27)Штраф: 10-14Броски: 21 (8+5+8) — 17 (6+7+4)