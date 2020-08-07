ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Евгений СавинВ российском футболе нет футбола. КраСава дал большое интервью «Редакции»
  • 19:35
    • В РПЛ не будет переносов из-за коронавируса
  • 07:04
    • «Вашингтон» потерпел второе поражение подряд после рестарта
  • 06:49
    • «Ахмат» арендовал полузащитника у «Спартака»
  • 22:50
    • СМИ: «Фенербахче» сделал предложение по трансферу Смолова
  • 22:00
    • «Севилья» не пустила «Рому» в четвертьфинал Лиги Европы
    Все новости спорта

    «Вашингтон» потерпел второе поражение подряд после рестарта

    Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Филадельфия Флайерз Прогнозы на НХЛ
    «Филадельфия» обыграла «Вашингтон» в матче группового раунда плей-офф НХЛ со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей дублем отметился Скотт Лотон. Еще один гол записал на свой счет Трэвис Санхайм. В активе Кевина Хейза ассистентский хет-трик.

    Автором единственной шайбы «Кэпиталз» стал Трэвис Бойд.

    Российские хоккеисты обеих команд результативными действиями не отметились.

    «Филадельфия», в активе которой две победы, в заключительном матче группового турнира, сыграет с «Тампой» 8 августа. «Вашингтон», потерпевший второе поражение подряд после рестарта сезона, встретится днем позднее с «Бостоном».

    НХЛ. Плей-офф. Восток. Групповой раунд
    «Филадельфия» — «Вашингтон» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
    Голы: Лотон — 2 (Конекны, Хэйс), 13:03 — 1:0. Санхейм — 1 (Хэйс, Лотон), 31:30 — 2:0. Лотон — 3 (Хэйс, Конекны), 48:37 — 3:0. Бойд — 1 (Хагелин, Гудас), 48:49 — 3:1Вратари: Эллиотт — Холтби (57:27)Штраф: 10-14Броски: 21 (8+5+8) — 17 (6+7+4)
    0
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» и «Реал» определят четвертьфиналиста
  • «Манчестер Сити» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • Завоюет ли «Зенит» очередной трофей?
  • «Зенит» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • Сломит ли «Ювентус» сопротивление «Лиона»?
  • «Ювентус» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.77
  • Экспресс дня 7 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Зенит — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Ювентус — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Монреаль — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Депортиво — Фуэнлабрада
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Дрита — Интер Эскальдес
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Миннесота — Ванкувер
  • Хоккей
  • Завтра в 05:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Чикаго — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 01:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие