«Вашингтон» потерпел второе поражение подряд после рестарта

обыгралав матче группового раунда плей-офф НХЛ со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).

Фрагмент матча twitter.com/capitals 20 000 Большой бонус новичкам Забрать!

В составе победителей дублем отметился Скотт Лотон. Еще один гол записал на свой счет Трэвис Санхайм. В активе Кевина Хейза ассистентский хет-трик.

Автором единственной шайбы «Кэпиталз» стал Трэвис Бойд.

Российские хоккеисты обеих команд результативными действиями не отметились.

«Филадельфия», в активе которой две победы, в заключительном матче группового турнира, сыграет с «Тампой» 8 августа. «Вашингтон», потерпевший второе поражение подряд после рестарта сезона, встретится днем позднее с «Бостоном».