Дубль Кучеров помог «Тампе» разгромить «Флориду»

победилав контрольном матче перед рестартом сезона в НХЛ.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брейден Пойнт (14-я и 20-я минуты), Люк Шенн (26) и Никита Кучеров (22, 50), также отметившийся в этой встрече голевой передачей и завершивший игру с коэффициентом полезности «+3».

Российский голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский отразил 26 бросков из 26, а вратарь «Флориды» Сергей Бобровский — 29 из 34.

Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев, записавший на свой счет голевую передачу, завершил встречу в показателем полезности «+1», а нападающий «Флориды» Евгений Дадонов — «-2».

Напомним, сезон НХЛ возобновится с 1 августа квалификационными матчами плей-офф Кубка Стэнли. 0