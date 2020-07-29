ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»Кто старое помянет. CAS раскрыл причины отмены еврокубкового бана «Манчестер Сити»
  • 20:54
    • Опубликовано расписание первого тура РПЛ
  • 20:26
    • Федор Смолов вернулся в «Локомотив»
  • 18:55
    • «Локомотив» подпишет форварда «Бордо»
  • 21:45
    • ЦСКА сделал повторное предложение по Карраскалю
  • 16:48
    • «Локомотив» не одобрил переход Кокорина
    Все новости спорта

    Дубль Кучеров помог «Тампе» разгромить «Флориду»

    Хоккей НХЛ Флорида Пантерз Тампа-Бэй Лайтнинг Прогнозы на НХЛ
    «Тампа-Бэй» победила «Флориду» в контрольном матче перед рестартом сезона в НХЛ.

    Никита Кучеров
    Никита Кучеров

    В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брейден Пойнт (14-я и 20-я минуты), Люк Шенн (26) и Никита Кучеров (22, 50), также отметившийся в этой встрече голевой передачей и завершивший игру с коэффициентом полезности «+3».

    Российский голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский отразил 26 бросков из 26, а вратарь «Флориды» Сергей Бобровский — 29 из 34.

    Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев, записавший на свой счет голевую передачу, завершил встречу в показателем полезности «+1», а нападающий «Флориды» Евгений Дадонов — «-2».

    Напомним, сезон НХЛ возобновится с 1 августа квалификационными матчами плей-офф Кубка Стэнли. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • КХЛ сдалась коронавирусу. Кубок Гагарина вернется только через год
  • 27/03/2020 в 00:48
    •
  • Прогноз
  • «Брентфорд» — «Суонси»
  • 1.70
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обыграет ли «Лацио» аутсайдеров крупно?
  • «Лацио» — «Брешиа». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Сможет ли «Брентфорд» отыграться?
  • «Брентфорд» — «Суонси». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Сампдория» и «Милан» в этот раз должны забить больше
  • «Сампдория» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.32
  • Экспресс дня 29 июля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Брентфорд — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.67
  • Прогноз на матч Торино — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Фиорентина — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Фулхэм — Кардифф Сити
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.76
  • Экспресс дня 30 июля
  • Завтра в 21:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Рига — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Гётеборг — Мальмё
  • Футбол
  • Завтра в 18:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Аделаида Юнайтед — Перт Глори
  • Футбол
  • Завтра в 12:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие