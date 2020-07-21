У семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус

В стане столичного ХК ЦСКА вспышка коронавируса — семь игроков команды сдали положительные тесты на COVID-19.

С момента возвращения хоккеистов из отпуска команда в полном составе еженедельно сдает тесты на коронавирус.

Очередное тестирование во вторник 21 июля выявило коронавирус у семи игроков ЦСКА, сообщает клубная пресс-служба.

Результаты таких тестов могут считаться подтвержденными только после обследования, которое должен провести Роспотребнадзор.

В данный момент болезнь протекает бессимптомно, все спортсмены изолированы и находятся в тесном контакте с медицинским штабом клуба.

В ближайшее время ЦСКА проведет очередное плановое тестирование всех хоккеистов и персонала команды. 0