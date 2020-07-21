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    У семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус

    Хоккей ЦСКА КХЛКоронавирус в спорте Прогнозы на КХЛ
    В стане столичного ХК ЦСКА вспышка коронавируса — семь игроков команды сдали положительные тесты на COVID-19.

    ХК ЦСКА
    ХК ЦСКА

    С момента возвращения хоккеистов из отпуска команда в полном составе еженедельно сдает тесты на коронавирус.

    Очередное тестирование во вторник 21 июля выявило коронавирус у семи игроков ЦСКА, сообщает клубная пресс-служба.

    Результаты таких тестов могут считаться подтвержденными только после обследования, которое должен провести Роспотребнадзор.

    В данный момент болезнь протекает бессимптомно, все спортсмены изолированы и находятся в тесном контакте с медицинским штабом клуба.

    В ближайшее время ЦСКА проведет очередное плановое тестирование всех хоккеистов и персонала команды. 0

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