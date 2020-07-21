У семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус

С момента возвращения хоккеистов из отпуска команда в полном составе еженедельно сдает тесты на коронавирус.
Очередное тестирование во вторник 21 июля выявило коронавирус у семи игроков ЦСКА, сообщает клубная пресс-служба.
Результаты таких тестов могут считаться подтвержденными только после обследования, которое должен провести Роспотребнадзор.
В данный момент болезнь протекает бессимптомно, все спортсмены изолированы и находятся в тесном контакте с медицинским штабом клуба.
В ближайшее время ЦСКА проведет очередное плановое тестирование всех хоккеистов и персонала команды. 0