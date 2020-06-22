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    НХЛ назначила драфт-лотерею на 26 июня

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    Национальная хоккейная лига подтвердила, что 26 июня в формате видеоконференции состоится драфт-лотерея, в рамках которой будет определён порядок выбора в первом раунде драфта НХЛ 2020 года.

    Участниками лотереи за право первоочередного выбора хоккеистов-новичков станут семь клубов, которые не попали в плей-офф по результатам регулярного чемпионата, который был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

    Речь идет о «Детройте», «Оттаве», «Сан-Хосе», «Лос-Анджелесе», «Анахайме», «Нью-Джерси» и «Баффало».

    «Сан-Хосе» право выбора в первом раунде передал «Оттаве» за переход шведского защитника Эрика Карлссона в 2018 году.

    На втором этапе будет определена очередь выбора команд, которые вылетят в отборочном раунде Кубка Стэнли с участием клубов, которые заняли в своих конференциях места с пятого по 12-е.

    Точная дата рестарта сезона в НХЛ пока не определена. 0

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