«Трактор» расстанется с капитаном

Защитникипокинутпо окончании контракта.

Издание «Чемпионат» сообщает, что челябинский клуб решил не продлевать с игроками трудовые соглашения.

39-летний Калинин, пришедший в команду в начале сезона и ставший её капитаном, отыграл 45 матчей и набрал 10 (4+6) очков.

28-летний Терещенко, также пополнивший состав «Трактора» летом 2019 года, в 44 матчах заработал 8 (1+7) очков.

28-летний Бородкин, который является воспитанником клуба и провел в нем всю карьеру, вышел на лед в 45 матчах и отметился 5 голевыми передачами. 0