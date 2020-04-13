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    «Трактор» расстанется с капитаном

    Хоккей Трактор КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Защитники Артем Бородкин, Дмитрий Калинин и Сергей Терещенко покинут «Трактор» по окончании контракта.

    Дмитрий Калинин
    Дмитрий Калинин

    Издание «Чемпионат» сообщает, что челябинский клуб решил не продлевать с игроками трудовые соглашения.

    39-летний Калинин, пришедший в команду в начале сезона и ставший её капитаном, отыграл 45 матчей и набрал 10 (4+6) очков.

    28-летний Терещенко, также пополнивший состав «Трактора» летом 2019 года, в 44 матчах заработал 8 (1+7) очков.

    28-летний Бородкин, который является воспитанником клуба и провел в нем всю карьеру, вышел на лед в 45 матчах и отметился 5 голевыми передачами. 0

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