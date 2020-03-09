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    Воробьев: «Барыс» был мощнее нас, поэтому и побили нас хорошо

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    Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги серии против «Барыса».

    Илья Воробьев
    Илья Воробьев

    Напомним, сегодня «Барыс» на своем льду обыграл «Металлург» в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции КХЛ со счетом 5:2 (3:1, 1:1, 1:0).

    «Поздравляю "Барыс" с победой в серии. "Барыс" был мощнее нас. С народом у нас не очень хорошо.

    Мы заканчивали в два иностранца и с ребятами из Кургана. Поэтому и побили нас хорошо, и, в конце концов, еще и выиграли», — цитирует тренера пресс-служба «Барыса».

    Счет в серии стал 4-1 в пользу «Барыса». Клуб из столицы Казахстана вышел во второй раунд плей-офф вслед за СКА, ЦСКА и «Ак Барсом». 0

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