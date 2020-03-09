Воробьев: «Барыс» был мощнее нас, поэтому и побили нас хорошо

Главный тренер «Металлурга»подвел итоги серии против

Напомним, сегодня «Барыс» на своем льду обыграл «Металлург» в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции КХЛ со счетом 5:2 (3:1, 1:1, 1:0).

«Поздравляю "Барыс" с победой в серии. "Барыс" был мощнее нас. С народом у нас не очень хорошо.

Мы заканчивали в два иностранца и с ребятами из Кургана. Поэтому и побили нас хорошо, и, в конце концов, еще и выиграли», — цитирует тренера пресс-служба «Барыса».

Счет в серии стал 4-1 в пользу «Барыса». Клуб из столицы Казахстана вышел во второй раунд плей-офф вслед за СКА, ЦСКА и «Ак Барсом». 0