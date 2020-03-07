Гол Малкина не спас «Питтбург» от поражения в матче с «Вашингтоном»

В матче регулярного чемпионата НХЛодержал гостевую победу надсо счетом 5:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ник Дауд (2-я и 41-я минуты), Никлас Бекстрем (17), Рихард Паник (19) и Ти Джей Оши (54).

За «Пингвинз» отличились Сидни Кросби (46) и Евгений Малкин (53).

«Вашингтон» набрал 89 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

«Питтсбург», потерпевший седьмое поражение в девяти последних встречах чемпионата с 84 очками располагается на четвертом месте.

В следующем матче «Кэпиталз» в гостях сыграют против «Баффало», а «Пингвинз» на своем льду встретятся с «Каролиной». 0