«Магнитка» уверенно обыграла «Барыс» и сравняла счет в серии

из Нур-Султана и магнитогорскийпровели второй матч в серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

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На этот раз победу одержала команда из Магнитогорска — 3:0. Счет в серии сравнялся — 1:1.

Теперь команды переезжают в Магнитогорск, где пройдут два следующих матча.