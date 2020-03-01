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    НХЛ. Четыре передачи Кучерова и Сергачева, две шайбы и буллит Анисимова, ассист Гусева

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 1 марта

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    «Тампа-Бэй» — «Калгари»
    «Тампа-Бэй» — «Калгари»
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    «Лос-Анджелес» — «Нью-Джерси» 2:1 ОТ

    «Лос-Анджелес» в овертайме обыграл «Нью-Джерси» — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0). В составе «Дэвилз» ассистом отметился Никита Гусев. Нападающий «Кингз» Николай Прохоркин очков не набрал.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лос-Анджелес» — «Нью-Джерси» — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Братт — 15 (Гусев), 7:19 — 0:1. Браун — 14 (Копитар, Иафалло), 33:14 — 1:1. Кемпе — 11 (Лизотт, Браун), 61:58 — 2:1Вратари: Куик — БлэквудШтраф: 2-0Броски: 38 (15+8+13+2) — 33 (4+18+11+0)

    «Лос-Анджелес» (54 очка) — последний на Западе, «Нью-Джерси» (62) — 14-й на Востоке.

    «Лос-Анджелес» — «Нью-Джерси» 2:1 ОТ

    «Тампа-Бэй» — «Калгари» 4:3

    «Тампа» прервала серию поражений из четырех матчей, переиграв на своем льду «Калгари» со счетом 4:3 (1:0, 3:2, 0:1). Российские игроки «молний» Никита Кучеров и Михаил Сергачев записали на свой счет по две результативные передачи.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Тампа-Бэй» — «Калгари» — 4:3 (1:0, 3:2, 0:1)
    Голы: Джонсон — 14 (бол., Сергачев, Кучеров), 13:52 — 1:0. Палат — 16 (бол., Кучеров, Сергачев), 27:05 — 2:0. Гурд — 10 (мен., Пакетт, Богосян), 31:50 — 3:0. Манджапане — 17 (Баклунд), 33:12 — 3:1. Линдхольм — 28 (Густафссон, Годро), 34:04 — 3:2. Киллорн — 24 (Коулман, Коберн), 34:57 — 4:2. Монахэн — 22 (бол., Линдхольм, Ткачак), 57:11 — 4:3Вратари: Василевский — Риттих (56:26 — 56:36, 56:45 — 57:04, 57:09 — 57:11, 57:29)Штраф: 6-10Броски: 33 (13+14+6) — 21 (6+9+6)

    «Тампа» с 87 очками идет второй на Востоке, «Калгари» (73) — седьмой на Западе.

    «Тампа-Бэй» — «Калгари» 4:3

    «Флорида» — «Чикаго» 2:3 Б

    «Флорида» дома проиграла в серии буллитов «Чикаго» — 2:3 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1). Одним из главных героев матча стал нападающий «Блэкхокс» Джонатан Тэйвз. На его счету победный бросок в серии буллитов, а также гол и результативная передача в основное время. Российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский совершил 27 сэйвов.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Флорида» — «Чикаго» — 2:3 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Хоффман — 27, 4:07 — 1:0. Тэйвз — 17 (Боквист, Кубалик), 12:54 — 1:1. Каджула — 8 (Мерфи, Тэйвз), 26:21 — 1:2. Матесон — 8 (Хоффман), 58:32 — 2:2Победный буллит: ТэйвзВратари: Бобровский — КроуфордШтраф: 6-6Броски: 40 (4+15+17+4) — 29 (14+10+2+3)

    «Флорида» занимает 11-е место в Восточной конференции (73 очка), «Чикаго» — 12-й на Западе (66 баллов).

    «Флорида» — «Чикаго» 2:3 Б

    «Нэшвилл» — «Колорадо» 2:3

    «Нэшвилл» в домашнем матче проиграл «Колорадо» — 2:3 (0:0, 0:2, 2:1). Победный гол на счету Эрика Джонсона. «Лавины» одержали шестую победу подряд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нэшвилл» — «Колорадо» — 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)
    Голы: Ландескуг — 18 (Джонсон, Жирар), 33:23 — 0:1. Каут — 2 (Жост, Макар), 35:38 — 0:2. Арвидссон — 15 (Эллис, Йоси), 54:40 — 1:2. Джонсон — 2 (п.в.), 59:03 — 1:3. Ярнкрок — 13 (Эллис, Йоси), 59:58 — 2:3Вратари: Сарос (59:00 — 59:03) — ФранцоузШтраф: 8-6Броски: 32 (9+13+10) — 31 (8+10+13)

    В турнирной таблице Западной конференции «Нэшвилл» идет восьмым (72 очка), «Колорадо» — второй (85).

    «Нэшвилл» — «Колорадо» 2:3

    «Торонто» — «Ванкувер» 4:2

    «Торонто» дома победил «Ванкувер» со счетом 4:2 (2:2, 0:0, 2:0). Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Тайсон Бэрри, сделавший две результативные передачи.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торонто» — «Ванкувер» — 4:2 (2:2, 0:0, 2:0)
    Голы: Готье — 7 (Бэрри, Сандин), 2:45 — 1:0. Мотт — 4 (Саттер, Бигл), 5:28 — 1:1. Мэттьюс — 45 (Дермотт), 6:25 — 2:1. Пирсон — 19 (Хорват, Эдлер), 11:01 — 2:2. Маринчин — 1 (Таварес, Бэрри), 40:18 — 3:2. Хаймэн — 21 (п.в., Марнер, Дермотт), 58:06 — 4:2Вратари: Андерсен — Демко (57:44 — 58:06, 58:13 — 59:05)Штраф: 4-8Броски: 30 (9+10+11) — 27 (7+7+13)

    «Торонто» (78 очко) — седьмой на Востоке, «Ванкувер» (74) — пятый на Западе.

    «Торонто» — «Ванкувер» 4:2

    «Монреаль» — «Каролина» 4:3 ОТ

    «Монреаль» на своем льду в овертайме обыграл «Каролину» — 4:3 ОТ (1:0, 2:1, 0:2, 1:0). Ассистентский хет-трик оформил нападающий гостей Томаш Татар.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Каролина» — 4:3 ОТ (1:0, 2:1, 0:2, 1:0)
    Голы: Дано — 13 (Татар, Галлахер), 2:40 — 1:0. Доми — 17 (Байрон, Уил), 23:46 — 2:0. Галлахер — 21 (Татар, Дано), 24:03 — 3:0. Флери — 4 (Стаал), 27:45 — 3:1. Эдмундсон — 6 (Нечас, Славин), 41:14 — 3:2. Уильямс — 3 (Эдмундсон, Терявяйнен), 58:43 — 3:3. Питри — 10 (Татар), 60:52 — 4:3Вратари: Линдгрен — Форсберг (Неделькович, 24:03, 58:21 — 58:43)Штраф: 6-8Броски: 39 (16+12+10+1) — 30 (11+5+13+1)

    «Монреаль» с 69 очками идет 12-м на Востоке, «Каролина» (75) — девятая.

    «Монреаль» — «Каролина» 4:3 ОТ

    «Оттава» — «Детройт» 4:3 Б

    «Оттава» победила в серии буллитов «Детройт» — 4:3 Б (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 1:0). Главным героем встречи стал нападающий «Сенаторз» Артем Анисимов. На счету россиянина победный буллит, а также два гола в основное время.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Оттава» — «Детройт» — 4:3 Б (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Нильсен — 4 (Эрне), 3:59 — 0:1. Ларкин — 18 (Бертуцци, Фаббри), 26:59 — 0:2. Анисимов — 14 (бол., Райлли, Тирни), 33:42 — 1:2. Сабурин — 2 (Пека, Шабо), 41:48 — 2:2. Анисимов — 15 (Гаврилюк, Пол), 46:09 — 3:2. Ганье — 6 (бол., Гронек, Ларкин), 47:46 — 3:3Победный буллит: АнисимовВратари: Хегберг — БерньеШтраф: 4-10Броски: 39 (11+10+12+6) — 28 (10+9+8+1)

    «Оттава» и «Детройт» замыкают турнирную таблицу Восточной конференции.

    «Оттава» — «Детройт» 4:3 Б

    «Аризона» — «Баффало» 5:2

    «Аризона» в домашнем матче одержала волевую победу над «Баффало» со счетом 5:2 (0:2, 3:0, 2:0). Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Клейтон Келлер, набравший три (2+1) очка.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Аризона» — «Баффало» — 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)
    Голы: М. Юханссон — 8 (Кахун, Маккейб), 7:59 — 0:1. Скиннер — 14 (Симмондс), 8:43 — 0:2. Истерли — 3 (Келлер, Экман-Ларссон), 22:20 — 1:2. Кессел — 14 (Голигоски, Истерли), 23:13 — 2:2. Келлер — 16, 27:30 — 3:2. Келлер — 17 (Димерс), 53:59 — 4:2. Экман-Ларссон — 8 (мен., п.в.), 59:40 — 5:2Вратари: Раанта — Ю. Юханссон (57:40 — 58:43, 58:58 — 59:40)Штраф: 4-4Броски: 31 (9+12+10) — 28 (8+12+8)

    «Аризона» — десятая на Западе (72 очка), «Баффало» — 13-й на Востоке (66).

    «Аризона» — «Баффало» 5:2

    «Сент-Луис» — «Даллас» 4:3 Б

    «Сент-Луис» в серии буллитов победил «Даллас» — 4:3 Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0). Автором победного броска стал Райан О’Райлли. У «Старз» одну шайбу забросил Денис Гурьянов. Для россиянина она стала 20-й в сезоне.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сент-Луис» — «Даллас» — 4:3 Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Сегин — 17 (Клингберг), 8:30 — 0:1. Перрон — 25 (Данн), 12:56 — 1:1. Бозак — 13 (бол., Данн, Томас), 24:19 — 2:1. Шенн — 24 (О`Райлли, Пьетранджело), 33:06 — 3:1. Гурьянов — 20, 35:06 — 3:2. Клингберг — 5 (Бенн, Перри), 59:41 — 3:3Победный буллит: О`РайллиВратари: Аллен — Худобин (58:45 — 59:41)Штраф: 0-6Броски: 29 (8+13+4+4) — 31 (8+12+8+3)

    «Сент-Луис» — лидер Западной конференции (88 очков), «Даллас» — третий (81 балл).

    «Сент-Луис» — «Даллас» 4:3 Б

    «Эдмонтон» — «Виннипег» 3:2

    «Эдмонтон» дома выиграл у «Виннипега» со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0). В составе хозяев три очка (2+1) набрал Леон Драйзайтль.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Эдмонтон» — «Виннипег» — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

    «Эдмонтон» набрал 76 очков и занимает пятое место на Западе. У «Вииннипега» 72 очка и девятое место.

    «Сан-Хосе» — «Питтсбург» 5:0

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