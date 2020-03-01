«Барыс» — «Металлург»: счет матча 4:0, обзор голов

одержал победу надв первом матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

Встреча, которая прошла в Нур-Султане, завершилась со счетом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).

Первую шайбу хозяева забросили в большинстве на 14-й минуте, когда удачно на добивании сыграл Кертис Валк.

«Барыс» развил свой успех на 29-й минуте. Атте Охтамаа получил шайбу от Виктора Сведберга на правом борту, воспользовался свободой и мощным броском прошил ближний угол ворот.

На 58-й минуте отличился Ииро Пакаринен, поразивший пустые ворота. А на последней минуте основного времени победную точку поставил Даррен Диц.

КХЛ. 1/4 финала конференций «Барыс» (Нур-Султан) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) Голы: Валк — 1 (бол., Михайлис), 13:37 — 1:0. Охтамаа — 1 (Сведберг), 28:53 — 2:0. Пакаринен — 1 (п.в., Виделль), 57:48 — 3:0. Дитц — 1 (бол., Михайлис), 59:12 — 4:0Вратари: Паскуале — Кошечкин (57:40 — 57:48, 58:08 — 59:00)Штраф: 10 — 14Броски: 36 (11+12+13) — 34 (9+13+12)

Благодаря этой победе «Барыс» вышел вперед в серии 1-0. Второй матч тоже пройдет в Нур-Султане 3 марта. 0