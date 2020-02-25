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    «Сибирь» уверенно переиграла «Магнитку»

    Хоккей КХЛ Сибирь Металлург Мг Прогнозы на КХЛ
    Новосибирская «Сибирь» одержала уверенную победу над магнитогорским «Металлургом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Сибирь»
    «Сибирь»

    Голами в составе хозяев отличились Александр Шаров, Олег Пиганович, Егор Миловзоров и Юусо Пуустинен.

    Единственную шайбу «Магнитки» в начале третьего периода забросил Евгений Бирюков.

    Следующим соперником «Сибири» 26 февраля станет рижское «Динамо», а «Металлург» 27 февраля сыграет в гостях против «Трактора».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
    Голы: Шаров — 13 (Демидов, Морозов), 16:23 — 1:0. Пиганович — 1 (Шаров, Пуустинен), 22:19 — 2:0. Миловзоров — 17 (Шашков), 31:58 — 3:0. Бирюков — 1 (Верещагин, Потехин), 42:43 — 3:1. Пуустинен — 19 (Шаров), 48:37 — 4:1Вратари: Красиков — Демченко (Носов, 22:19)Броски: 36 (7+15+14) — 30 (11+13+6)Штраф: 0 — 4
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